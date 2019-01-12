Сенатор Сергей Цеков оскорбил дончан и унизил крымчан

Волеизъявление подавляющего большинства крымчан на референдуме 2014 года, который стал ответом на государственный переворот в Киеве, – не являлось достаточным основанием, чтобы считать законным присоединение Крыма к России.

Крымский референдум о вхождении в состав РФ не мог быть легитимным, если бы процесс присоединения полуострова к России не сопровождался чётким соблюдением украинских законов депутатами Верховного совета Крыма во главе с Владимиром Константиновым.

Именно поэтому народные референдумы 2014 года в республиках Донбасса нельзя назвать легитимными, так как они прошли не по законам «Незалежной» и не возглавлялись местными парламентами, сформированными в соответствии с украинским выборным законодательством.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член Совета Федерации от Республики Крым, лидер «Русской общины Крыма» Сергей Цеков на пресс-конференции в Симферополе, где презентовал книжку о своей почти незаменимой роли на пути движения полуострова к России.

Признав, что без воли крымчан сама Русская весна была бы невозможна, сенатор, тем не менее, подчеркнул, что законность процессу присоединения придала «руководящая и направляющая роль» Верховного Совета во главе с его председателем.

«Главную роль в событиях Русской весны сыграли крымчане, которые пришли на референдум. Процесс возглавлял Верховный совет Крыма и его председатель. Наши решения были легитимными с точки зрения законодательства Крыма и Украины. На востоке Украины, может быть, тоже так получилось бы, если бы там председатели областных советов и главы администраций не сбежали бы», – заявил Цеков, не упомянув, что, в отличие от Донбасса, безопасность главы парламента, депутатов, главы республики, глав администраций и самого Цекова с первых дней Русской весны в Крыму обеспечивали военнослужащие РФ.

Сенатор, которого цитирует «ПолитНавигатор», не вспомнил также, что накануне появления «зелёных человечков» Верховный совет Крыма атаковали толпы боевиков запрещённого в РФ меджлиса, которым удалось сорвать важное заседание, где должен был рассматриваться вопрос об отставке правительства подчинившегося хунте Анатолия Могилёва.

Отметим, что председатель «Русской общины Крыма», будучи при Украине зампредом крымского парламента от Партии регионов Януковича, не раз выступал в роли строгого украинского «законника», чем вызывал острую критику пророссийских крымских активистов.

В частности, члены русских организаций полуострова обвиняли Цекова в участии в пробандеровских официальных церемониях, нежелании препятствовать проведению натовских учений в Крыму и пассивную реакцию на события в Южной Осетии.

Кроме того, постоянной критике подвергалась и деятельность Цекова в качестве руководителя «Русской общины Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.01.19

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