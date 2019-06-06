Сенатор от Крыма Сергей Цеков заскучал по Украине

Украина имеет реальный шанс вернуть Крым, однако не стремится к улучшению отношений с Россией, а вместо чёткого плана предлагает «какую-то ерунду».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии Национальной службе новостей заявил член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.

По мнению Цекова, несмотря на то, что Крым уже присоединился к Российской Федерации, Украина имеет всего один, но реальный путь к возвращению полуострова. Начать Украине, считает сенатор, следует с улучшения отношений с Россией.

«Крым навечно уже будет в составе Российской Федерации, как и до этого столетиями. Ну, а вообще, есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.

Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет.

На самом деле, Украине нужно стремиться к улучшению отношений с Россией, потому что только в этом случае у нее есть хороший шанс стать цивилизованным и нормальным государством. Для этого они бы разработали план, как улучшить отношения с Россией, как восстановить экономические связи, а они предлагают какую-то ерунду», – сетует Сергей Цеков.

Напомним, в январе текущего года Цеков дал понять, что волеизъявление подавляющего большинства крымчан на референдуме 2014 года, который стал ответом на государственный переворот в Киеве, – не являлось достаточным основанием, чтобы считать законным присоединение Крыма к России.

По его мнению, Крымский референдум о вхождении в состав РФ не мог быть легитимным, если бы процесс присоединения полуострова к России не сопровождался чётким соблюдением украинских законов депутатами Верховного совета Крыма во главе с Владимиром Константиновым.

Именно поэтому, считает сенатор, народные референдумы 2014 года в республиках Донбасса нельзя назвать легитимными, так как они прошли не по законам «Незалежной» и не возглавлялись местными парламентами, сформированными в соответствии с украинским выборным законодательством.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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