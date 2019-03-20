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Среда, 20 марта 2019, 09:18 мск

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Полиция арестовала первого президента Крыма

Силовики арестовали на двое суток первого президента Крыма Юрия Мешкова. Его задержали 19 марта в Симферополе во время выступления президента России Владимира Путина по случаю годовщины присоединения Крыма. Мешкова обвинили в неподчинении законным требованиям полиции.

Как пишет «Новая газета», Юрий Мешков в свою очередь, уверен, что подвергся преследованию из-за попытки провести несогласованный митинг с критикой властей Крыма. Сам митинг не состоялся. Также отмечается, что вместе с первым президентом Крыма были арестованы активисты Илья Большедворов, Олег Кочеров и казачий атаман Сергей Акимов.

Мужчин остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы, а после отказа их арестовали.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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Метки / Крым+Севастополь

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