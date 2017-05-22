Чиновники незалежной боятся крымского телевидения – его могут посмотреть украинцы

Публикации за 22.05.17

Власти Украины опасаются, что жители незалежной смогут смотреть телеканалы Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предугадывая появление возможного интереса у населения к тому, что действительно происходит на российском полуострове, чиновники решили выпустить официальное предупреждение.

Согласно информации, опубликованной на сайте Херсонской облгосадминистрации, телеканалы, транслируемые из Крыма, сегодня с 5 утра до 16-00 станут доступны жителям Украины из-за профилактических работ на башне вещания.

«Раньше и Красноперекопская башня отключалась вместе с украинской сетью, теперь она аннексирована вместе с Крымом и работает по другим правилам. Из-за ее аннексии из Красноперекопска на материковую часть Украины может транслироваться сигнал, заходя на свободные частоты во время профилактических работ, поэтому жители Херсонщины могут видеть и слышать то, что транслируется с башни в Красноперекопске», – заявила директор Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольга Савенко.

Возможность украинцев смотреть российские и крымские телеканалы и получать альтернативную информацию она назвала «проблемным вопросом для области».

Как уже сообщал «Новый День», на территории Херсонской области украинские власти открыли 150-метровую вышку в поселке Чонгар, намереваясь использовать ее для «зомбирования» крымчан новостями из незалежной.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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