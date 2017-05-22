NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.05.17

Чиновники незалежной боятся крымского телевидения – его могут посмотреть украинцы

Чиновники незалежной боятся крымского телевидения – его могут посмотреть украинцы

Власти Украины опасаются, что жители незалежной смогут смотреть телеканалы Крыма.

Как передает корреспондент РИА , предугадывая появление возможного интереса у населения к тому, что действительно происходит на российском полуострове, чиновники решили выпустить официальное предупреждение.

Согласно информации, опубликованной на сайте Херсонской облгосадминистрации, телеканалы, транслируемые из Крыма, сегодня с 5 утра до 16-00 станут доступны жителям Украины из-за профилактических работ на башне вещания.

«Раньше и Красноперекопская башня отключалась вместе с украинской сетью, теперь она аннексирована вместе с Крымом и работает по другим правилам. Из-за ее аннексии из Красноперекопска на материковую часть Украины может транслироваться сигнал, заходя на свободные частоты во время профилактических работ, поэтому жители Херсонщины могут видеть и слышать то, что транслируется с башни в Красноперекопске», – заявила директор Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольга Савенко.

Возможность украинцев смотреть российские и крымские телеканалы и получать альтернативную информацию она назвала «проблемным вопросом для области».

Как уже сообщал «Новый День», на территории Херсонской области украинские власти открыли 150-метровую вышку в поселке Чонгар, намереваясь использовать ее для «зомбирования» крымчан новостями из незалежной.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 22.05.17

В Симферополе столкнулись две легковушки и автобус (ФОТО). / Эксперт: следующим шагом Порошенко будет объявление Донбасско-татарской автономии. / «Роскосмос» будет следить за всеми беспилотниками в РФ.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter