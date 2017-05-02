Украина пускает пыль в глаза: вещание на Крым оказалось профанацией

Публикации за 02.05.17

Украина, заявляя о телевещании на Крым, пускает пыль в глаза. Об этом завил глава госкомитета РК по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», что в приграничном селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой вышки и начато вещание шести украинских телеканалов и одной радиостанции на полуостров. Затем было заявлено о расширении вещания.

«По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанация. Украинских программ как не было в эфире, так и нет. И вряд ли будут», – цитируют Смирнова РИА Новости.

Украинские чиновники, возводя новую телевышку, впустую истратили бюджетные деньги, а, может быть, построили ее специально, чтобы списывать приличные суммы под видом трат на организацию несуществующего вещания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.05.17

Решили не жадничать: в Крыму собираются взимать деньги с туристов ежедневно, но по минимуму. / В правительстве Севастополя сорвали сроки по открытию пляжей к сезону (ВИДЕО). / Глава Севастопольского филиала «Росморпорта» обвиняется в превышении должностных полномочий. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»