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Крым

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Публикации за 02.05.17

Украина пускает пыль в глаза: вещание на Крым оказалось профанацией

Украина пускает пыль в глаза: вещание на Крым оказалось профанацией

Украина, заявляя о телевещании на Крым, пускает пыль в глаза. Об этом завил глава госкомитета РК по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», что в приграничном селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой вышки и начато вещание шести украинских телеканалов и одной радиостанции на полуостров. Затем было заявлено о расширении вещания.

«По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанация. Украинских программ как не было в эфире, так и нет. И вряд ли будут», – цитируют Смирнова РИА Новости.

Украинские чиновники, возводя новую телевышку, впустую истратили бюджетные деньги, а, может быть, построили ее специально, чтобы списывать приличные суммы под видом трат на организацию несуществующего вещания.

Симферополь, Лиана Макоба

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