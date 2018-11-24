Поклонская: Общественная палата Крыма не имеет отношения к реальному гражданскому обществу

Общественная палата Республики Крым имеет лишь формальные признаки института гражданского общества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook заявила экс-прокурор Крыма и депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Ранее члены Общественной палаты республики не поддержали инициативу Поклонской о переименовании крымских улиц, носящих имя Петра Войкова, одного из активных участников расстрела русского царя Николая II и членов его семьи.

В ОП свой отказ мотивировали тем, что не могут взять на себя такую ответственность. Председатель Палаты Григорий Иоффе предложил передать решение вопроса «самим людям, которые живут на этих улицах».

Кроме того, последовали отсылки на негативный опыт украинской десоветизации.

Своё обращение депутат направляла и главе Крыма Сергею Аксёнову.

«Не удивлена такими безответственными, пространными и аморфными объяснениями, прозвучавшими от комиссии ОП Крыма по культуре и межнациональным отношениям, отказавших в рассмотрении моей инициативы о переименовании улиц крымских городов, носящих имя П. Войкова. К сожалению, это показывает, что представительство гражданского общества в Общественной палате Крыма носит лишь формальный характер», – написала Поклонская.

Причастных к расстрелу царской семьи депутат назвала «настоящими изуверами», имена которых не должны носить улицы крымских городов.

«По-разному можно относиться к личности последнего российского Императора Николая II, разделять или не разделять его взгляды, одобрять или не одобрять поступки. Но сегодня мне не довелось пока встретить ни одного человека, который открыто одобрял бы внесудебную жестокую расправу над Царской семьёй, совершённую группой настоящих изуверов. Сохранять у улиц и скверов имена преступников – соглашаться, что сегодня и завтра это может случиться с любым человеком, с каждым из нас», – объяснила Поклонская и добавила, что решение ОП Крыма – это плевок в лицо не только крымскому обществу, но и всей стране.

По мнению депутата, члены Общественной палаты Крыма в своей деятельности опираются лишь на мнение властей, а не граждан.

«Для страны, которая прошла через репрессии 30-х годов, когда по решениям «троек» были казнены сотни тысяч наших с вами сограждан, это плевок в лицо. Сколько можно прятать голову в песок, изображая из себя толерантных ко всякой мерзости общественников и правозащитников?! Сколько можно прикрываться пустопорожними рассуждениями о разных оценках исторических событий для того, чтобы сохранить имена палачей?!

Если вам страшно брать ответственность на себя, уважаемые общественники, найдите себе применение в других сферах. Ваша работа подразумевает не только следование партийным и другим указаниям сверху, постоянную оглядку на то, чтобы «не вышло что», а хотя бы небольшую долю ответственности перед людьми, уважение своей истории и горя миллионов наших сограждан, прошедших через горнило цветной революции 1917 года.

И перестаньте позорить себя и Общественную палату Крыма «аргументами» о необходимости перерегистрации правоустанавливающих документов. Лучше ничего не сказать, чем представить такую «серьёзную» аргументацию. И ещё: нет ничего отвратительнее пустой словесной трескотни, состоящей из общих фраз о навязывании представлений, об оправданности и справедливости. Было бы оправданнее и справедливее, если бы вы занялись чем-нибудь действительно полезным, хотя бы улицы убрали или пенсионерам помогли. Больше пользы было бы», – резюмировала Поклонская.

Напомним, ранее глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе крайне негативно высказался в адрес выдающегося поэта Серебряного века Николая Гумилева, назвав его идеологом «Кронштадского мятежа» и сравнив с террористом Акбаржоном Джалиловым, подорвавшим метро в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года.

Позднее Иоффе сделал серьёзное политическое заявление, предложив допустить вещание на территории полуострова украинских телеканалов, в том числе тех, которым отказано в регистрации Роскомнадзором РФ.



Симферополь, Иван Капустин



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