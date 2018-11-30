Поклонская: Будущим адвокатам Порошенко не удастся разжалобить украинцев доказательствами невменяемости подзащитного

Экс-прокурор Крыма, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская не уверена, что украинцы позволят представителям нынешней власти сбежать за границу или, получив справку, спрятаться за забором психиатрической больницы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Поклонская рассуждает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат не сомневается, что скорый конец киевского режима предопределён не только исторически, но и по серьёзным медицинским показаниям.

«Есть в судебной психиатрии такое понятие, как аффект (изменённое состояние сознания). Глядя на действия пана Порошенко и действующей украинской власти, сомнений в полном помрачении их сознания уже не возникает. Они живут по принципу: «Ни дня без публичного решения во вред России». Причём неважно – где, как, каким способом, без оглядки и элементарного расчёта, к каким последствиям это может привести для самой Украины.

Вчера «умные» дяди и тёти дали детям в руки лопаты, чтобы рыть окопы, из которых бравые солдаты ВСУ, очевидно, должны без промаха бить из пулемётов по наступающим «русским оккупантам». Этими действиями они отравляют сознание подрастающего поколения, внедряя образ врага. А уже завтра после такой промывки мозгов запросто можно будет продвигать призыв: «Убей русского!"

Другой «умный» дядя в полном неадеквате призвал закрыть для России Босфор. Российских граждан массово разворачивают на границе и отказывают во въезде на Украину. Теперь и российским мужчинам, находящимся в сознательном возрасте, официально запрещён въезд в эту страну», – вынесла диагноз Поклонская.

По мнению депутата, Россия вынуждена терпеть неадекватность режима Порошенко, чтобы не навредить попавшему в беду народу Украины.

«Мы же продолжаем с поистине ангельским смирением взирать на судороги и конвульсии процветающей на Украине русофобии. Если только задуматься, что мы примем зеркальные меры, то разом ускорим дальнейшее обнищание украинских домохозяйств, так как перекроем фактически единственный источник средств от заработков украинских мужчин аналогичного возраста на территории России. Неужели руководителям незалежной настолько плевать на своих же людей, что они готовы пойти на всё, лишь бы отчитаться перед Вашингтоном, что день прожит не зря?..", – вопрошает Поклонская.

Исходя из вышесказанного, она выразила сомнение, что народ Украины сделает снисхождение нынешним правителям во время суда, который неизбежно состоится.

«Их бесславный конец очевиден, только неизвестно, учтёт ли украинский народ их нездоровое душевное состояние, когда будет выносить свой приговор», – заключила Поклонская.

Напомним, недавно, выступая на форуме «Россия зовёт!", президент России Владимир Путин выразил уверенность, что вскоре народ Украины вынесет Петру Порошенко такую же оценку, какую в итоге получил от грузинского народа Михаил Саакашвили, после ухода которого, как известно, российско-грузинские отношения вошли в спокойное русло.

Путин убеждён, что политика подстрекательства Вашингтоном и Брюсселем режима Порошенко к полному разрыву отношений между Россией и Украиной обречена на провал и подчеркнул, что народы двух стран навсегда останутся самыми близкими братьями, кто бы сейчас ни находился у власти в Киеве.

«Однако эта пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку действиям сегодняшнего руководства Украины так же, как грузинский народ дал оценку действиям Саакашвили», – резюмировал Путин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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