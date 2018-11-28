Путин выразил уверенность в нормализации российско-украинских отношений после ухода Порошенко

Президент России Владимир Путин провёл знак равенства между нынешним киевским режимом и режимом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

При этом Путин выразил уверенность, что вскоре народ Украины вынесет Петру Порошенко такую же оценку, какую в итоге получил от грузинского народа Михаил Саакашвили, после ухода которого, как известно, российско-грузинские отношения вошли в спокойное русло.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент РФ подчеркнул, что кроме постоянных антироссийских провокаций ради одобрения со стороны западных покровителей, режим Порошенко не предпринимает никаких серьёзных действий ни в экономике, ни в социальной сфере.

Кроме того, Киев не предлагает никакой позитивной программы ни во внутренней, ни во внешней политике с ближайшими соседями. Единственное, на что способна украинская власть, – это обмен русофобской политики на кредиты МВФ.

Российский лидер также упрекнул Запад в том, что он ради своих геополитических интересов закрывает глаза на любые выходки кабинета Порошенко, в то время как украинский народ находится в тяжелейшем социально-экономическом положении.

«Они продают антироссийские настроения. Ничего другого уже не осталось. И им все сходит с рук. Если захотят младенцев на завтрак – наверное, подадут», – заметил Путин.

Вместе с тем, президент убеждён, что политика подстрекательства Вашингтоном и Брюсселем режима Порошенко на полный разрыв отношений между Россией и Украиной обречена на провал и подчеркнул, что народы двух стран навсегда останутся самыми близкими братьями, кто бы сейчас ни находился у власти в Киеве.

«Однако эта пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку действиям сегодняшнего руководства Украины так же, как грузинский народ дал оценку действиям Саакашвили», – резюмировал Путин, выступая на форуме «Россия зовёт».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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