Из киборгов в маргиналы: московского перебежчика ужаснуло тотальное желание мира в украинском обществе

Проигрыш Порошенко на выборах и приход на его место любого лидера даже с минимальной миролюбивой риторикой мгновенно приведёт к полному перевороту в украинской политике.

Вся украинская партия войны и майданная антироссийская общественность, выступающая за конфронтацию с Донбассом, Крымом и Россией в целом, – сразу же перейдёт в разряд политических маргиналов, которых презирает и больше не боится большинство украинского народа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своем блоге заявил бывший российский журналист, а ныне укаринский и крымскотатарский националист и пропагандист «меджлиса»(запрещён в РФ) Айдер Муждабаев.

«Если придет президент, который будет пренебрегать четкими формулировками и четко не говорить «Нет, стоп, это мы делать не будем, с этим договариваться не будем», все рухнет очень быстро.

Рухнет так быстро, что мы даже не заметим. И сейчас те люди, которых большинство якобы уважает, там, защитники родины, ветераны АТО, волонтеры и так далее, вдруг эти же люди, которые ходят вокруг них сейчас с добрыми лицами, они скажут: «Ребят, а вы маргиналы, вы за войну, вы – партия войны, вы нам не нужны больше, у нас теперь будет мир».

И вдруг выяснится, что все люди, которые стояли на Майдане, патриотически настроенные, трезвые и здравые люди, политики, не политики, кто угодно окажутся в меньшинстве в общественном сознании», – панически предрекает пропагандист.

Таким образом, экстремист и националист Муждабаев невольно подтвердил тезис Владимира Путина о том, что после ухода Порошенко отношения России и Украины быстро войдут в мирное русло.

«Они (киевский режим) продают антироссийские настроения. Ничего другого уже не осталось. И им все сходит с рук. Если захотят младенцев на завтрак – наверное, подадут», – сказал Путин, выразив убеждение, что политика подстрекательства Вашингтоном и Брюсселем режима Порошенко к полному разрыву отношений между Россией и Украиной обречена на провал и подчеркнул, что народы двух стран навсегда останутся самыми близкими братьями, кто бы сейчас ни находился у власти в Киеве.

«Однако эта пена политическая сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку действиям сегодняшнего руководства Украины так же, как грузинский народ дал оценку действиям Саакашвили», – резюмировал Путин, выступая на форуме «Россия зовёт».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.19

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