Большинство населения Украины захотело прямых мирных переговоров с Донбассом и Россией

Большинство опрошенных украинцев (40,9%) на вопрос о способах разрешения конфликта в Донбассе ответили, что добиться мира можно только «путем прямых переговоров с руководством России и представителями самопровозглашеных Донецкой и Луганской народных республик».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят результаты опроса, проведённого украинским центром социальных исследований «София».

Ещё 36,1% опрошенных считают, что к окончанию конфликта приведёт продолжение международного дипломатического и санкционного давления на Москву в сочетании с укреплением украинской обороны на линии разграничения в Донбассе.

За военную победу над республиками с проведением масштабной наступательной операции выступили 9,7% респондентов.

8,2% опрошенных высказались за полное замораживание конфликта путём прекращения любых контактов и одновременного официального непризнания республик.

Затруднились с ответом 5,1% респондентов.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин неожиданно допустил возможность официальных переговоров с Россией.

«У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, – заявил Климкин, но тут же поправился. – Но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может».

Ранее «холодный мир» с Россией допустил президент Украины Пётр Порошенко.

Во время своего выдвижения на второй срок, украинский президент заявил о необходимости «холодного мира» с Россией, потому что «люди устали от войны». «Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», – заявил Порошенко. По его словам, на предстоящих выборах тема войны и мира будет одной из главных.

Эксперты связывают подобные словесные манёвры киевского режима перед выборами с пониманием, что в обществе назрел мощный запрос на прекращение войны в Донбассе и урегулирование отношений с Россией.

Миролюбивой риторики со стороны Киева в адрес Москвы и Донбасса испугался бывший российский журналист, а ныне украинский и крымскотатарский националист и пропагандист «меджлиса»(запрещён в РФ) Айдер Муждабаев.

«Если придет президент, который будет пренебрегать четкими формулировками и четко не говорить «Нет, стоп, это мы делать не будем, с этим договариваться не будем», все рухнет очень быстро.

Рухнет так быстро, что мы даже не заметим. И сейчас те люди, которых большинство якобы уважает, там, защитники родины, ветераны АТО, волонтеры и так далее, вдруг эти же люди, которые ходят вокруг них сейчас с добрыми лицами, они скажут: «Ребят, а вы маргиналы, вы за войну, вы – партия войны, вы нам не нужны больше, у нас теперь будет мир», – запаниковал Муждабаев.

Кроме того, недавно Порошенко прибег к «цивилизованной европейской риторике».

«И националисты, и популисты являются большой угрозой и в Евросоюзе, и в Украине», – объявил студентам Порошенко в рассчёте на избирателей.

Вместе с тем, ранее президент России отказался общаться с украинским лидером в любом формате, подозревая, что Порошенко использует каждый удобный повод для втягивания Путина в свои предвыборные игры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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