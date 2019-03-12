Русофобия не работает: 77% украинцев хорошо и очень хорошо относятся к россиянам

Подавляющее большинство украинцев и россиян положительно относятся друг к другу и хотят полностью открытых границ между государствами – без визового и таможенного режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует совместное исследование российского «Левада-Центра» и Киевского международного института социологии.

52% россиян и 48% украинцев выступают за открытые границы и таможни. Против – 25% и 38% соответственно.

82% граждан России заявляют о хорошем отношении к украинцам, 25% из них – об очень хорошем.

Среди украинцев 77% граждан хорошо относятся к соседям-россиянам, а 23% из них – очень хорошо.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков, следуя своему вечно оппозиционному настрою, заявил в комментарии «Ведомостям», что эти цифры не говорят о потеплении россиян к украинцам, а, скорее всего, свидетельсвуют об уменьшении антиукраинской пропаганды на центральных каналах РФ.

«Ее интенсивность немного снизилась с марта 2018 года. К тому же россиян стала больше волновать внутренняя политика, чем внешняя», – подлил дёгтя Гудков.

Вместе с тем, учёный и социолог не стал пояснять, каким образом, при тотальной ежедневной и многолетней антироссийской пропаганде на Украине, процент хорошо относящихся к россиянам украинцев никак не уменьшается, а даже увеличивается. Что касается внутренних проблем, то их на Украине никак не меньше, чем в России. Об этом социолог тоже должен быть осведомлён.

Сообщается, что в России опрос проводился 15-20 февраля, а на Украине – с 8 по 20 февраля. Количество опрошенных респондентов старше 18 лет, примерно, по две тысячи в обеих странах.

Напомним, большинство опрошенных украинцев (40,9%) на вопрос о способах разрешения конфликта в Донбассе ответили, что добиться мира можно только «путем прямых переговоров с руководством России и представителями самопровозглашеных Донецкой и Луганской народных республик».

Об этом говорят результаты опроса, проведённого украинским центром социальных исследований «София» в конце февраля – начале марта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.19

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