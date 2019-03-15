Количество украинцев, требующих возвращения российских ТВ-каналов, соцсетей и артистов, стремительно растёт

Количество украинцев, которые резко негативно относятся к запрету российских телеканалов, стремительно возросло в «Незалежной» за последний год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе Киевского международного института социологии по итогам широкого исследования проведённого в марте.

Запрет российского телевидения на территории Украины – это ошибка и ущемление прав жителей страны – заявили 53,5% респондентов. Ещё в феврале 2018 года таких было 43,7%, а в сентябре уже 49,6%.

В то же время падает процент согласных с запретом российских телеканалов: 36,6% в феврале прошлого года и 31,7% – в марте.

Против запрета гастролей российских артистов и проката фильмов выступают 59,6% украинцев, также называющих эту ограничительную меру властей – нарушением своих прав.

Кроме того, 53,2% опрошенных крайне недовольны блокированием российских соцсетей.

Как сообщал «Новый День», 77% граждан Украины хорошо относятся к россиянам, а 23% из них – очень хорошо.

Ещё 48% (большинство опрошенных) украинцев выступают за открытые границы и таможни с Россией.

Об этом свидетельствует проведённое в феврале совместное исследование российского «Левада-Центра» и Киевского международного института социологии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.19

СБУ перевыполняет планы по «сепаратистам» на прикормленных бомжах и похищенных с концами мирянах. / Кадыров заявил о личной преданности Крыму. / В Крыму усилены меры безопасности на границе с непредсказуемой Украиной. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»