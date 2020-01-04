Демократия не принесла Украине ничего, кроме обнищания, коррупции и экономического упадка. От окончательного скатывания страны в пропасть может спасти только «сильная рука» в лице авторитарного и жёсткого политика, похожего на Сталина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные Института социологии НАНУ о настроениях в украинском обществе приводит в своей статье киевское издание «Зеркало недели».

Между тем, отмечают авторы текста, положительное отношение к советскому генералиссимусу за пять постмайданных лет на Украине достигло почти 50 процентов.

«Ключевой вызов для демократии – высокий запрос на авторитаризм в украинском обществе. Большинство украинцев (60,5% – «Мониторинг социальных изменений» Института социологии НАНУ) убеждены, что для нормального развития страны нужна «сильная рука», а не разговоры о демократии» – приводит перевод статьи издание «ПолитНавигатор».

Однако больше всего киевских журналистов беспокоит растущая популярность Иосифа Сталина среди простых украинцев.

«Другой маркер: отношение к Сталину за пять лет после Майдана смягчилось на 12 пунктов. Социологическая группа «Рейтинг» заметила, что в 2014-м Сталина отрицательно воспринимали значительно больше украинцев – 70%. Теперь – 58%», – пишет издание, с тревогой добавляя, что общество «беременно авторитаризмом».

Как сообщал «Новый День», 83% жителей Украины назвали День Победы 9 мая «большим праздником» и высказались за то, чтобы отмечать его отдельно от навязанного киевским режимом «дня примирения» 8 мая.

Напомним также, что за последний год стремительно выросло количество украинцев, которые резко негативно относятся к запрету российских телеканалов в «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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