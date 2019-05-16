Свыше 80% украинцев требуют оставить День Победы 9 мая

Подавляющее большинство жителей Украины назвали «большим праздником» День Победы 9 мая и высказались за то, чтобы отмечать его отдельно от «дня примирения» 8 мая.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты совместного опроса украинских социологических компаний – центра «Социальный мониторинг», социологической группы «Рейтинг» и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.
Согласно исследованию, 83% респондентов считают 9 мая большим праздником. За то, что 9 мая должно быть «обычным выходным днём», высказались 14,2%.
При этом 56,8% опрошенных заявили, что для них за последние годы выросла особая значимость Дня Победы. 28,2% респондентов указали, что на Украине важность праздника уменьшилась.
69,5% опрошенных жителей категорически против переноса Дня Победы на 8 мая. С ними не согласны 16,7%.
40,9% респондентов предложили вообще не отмечать 8 мая как отдельный праздник.
Напомним, телевизионный праздничный эфир украинского телеканала «Интер», посвящённый Дню Победы, собрал рекордное количество зрителей, а сам телеканал вышел в лидеры по аудитории.
Кроме того, 9 мая на улицы украинских городов с портретами своих воевавших родственников вышли более 700 тысяч жителей.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 16.05.19
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