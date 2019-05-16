Украинцы устали и готовы отпустить Донбасс

Половина граждан подконтрольной Киеву Украины готовы поддержать предоставление автономии народным республикам Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого центром «Социальный мониторинг», социологической группой «Рейтинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.

Социологи отмечают, что число «уставших от войны» украинцев значительно выросло за последние пять лет.

Так, согласно данным исследования, 24,5% респондентов однозначно поддерживают автономию для ДНР и ЛНР. «Скорее поддерживают» – 24,4% опрошенных.

Категорически против автономии – 20,7% респондентов, неуверенно возражают – 12,8%.

Напомним, согласно тому же опросу, подавляющее большинство жителей Украины назвали «большим праздником» День Победы 9 мая и высказались за то, чтобы отмечать его отдельно от «дня примирения» 8 мая.

Как сообщал «Новый День», телевизионный праздничный эфир украинского телеканала «Интер», посвящённый Дню Победы, собрал рекордное количество зрителей, а сам телеканал вышел в лидеры по аудитории.

Кроме того, 9 мая на улицы украинских городов с портретами своих воевавших родственников вышли более 700 тысяч жителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.19

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