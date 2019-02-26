Украина запросила перемирия с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин неожиданно допустил возможность официальных переговоров с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил в эфире передачи на украинском телеканале ICTV.

О предмете будущих переговоров с российской стороной Климкин умолчал.

«У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, – заявил Климкин, но тут же поправился. – Но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может».

Напомним, ранее «холодный мир» с Россией допустил президент Украины Пётр Порошенко.

Во время своего выдвижения на второй срок, украинский президент заявил о необходимости «холодного мира» с Россией, потому что «люди устали от войны». «Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», – заявил Порошенко. По его словам, на предстоящих выборах тема войны и мира будет одной из главных.

Эксперты связывают подобные словесные манёвры киевского режима перед выборами с пониманием, что в обществе назрел мощный запрос на прекращение войны в Донбассе и урегулирование отношений с Россией.

Ранее возможной миролюбивой риторики со стороны Киева в адрес Москвы и Донбасса испугался бывший российский журналист, а ныне украинский и крымскотатарский националист и пропагандист «меджлиса»(запрещён в РФ) Айдер Муждабаев.

«Если придет президент, который будет пренебрегать четкими формулировками и четко не говорить «Нет, стоп, это мы делать не будем, с этим договариваться не будем», все рухнет очень быстро.

Рухнет так быстро, что мы даже не заметим. И сейчас те люди, которых большинство якобы уважает, там, защитники родины, ветераны АТО, волонтеры и так далее, вдруг эти же люди, которые ходят вокруг них сейчас с добрыми лицами, они скажут: «Ребят, а вы маргиналы, вы за войну, вы – партия войны, вы нам не нужны больше, у нас теперь будет мир», – запаниковал Муждабаев.

Кроме того, вчера Порошенко прибег к «цивилизованной европейской риторике».

«И националисты, и популисты являются большой угрозой и в Евросоюзе, и в Украине», – объявил студентам Порошенко в рассчёте на избирателей.

Вместе с тем, ранее президент России отказался общаться с украинским лидером в любом формате, подозревая, что Порошенко использует каждый удобный повод для втягивания Путина в свои предвыборные игры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.19

Украина хочет строить космодром возле Крыма. / Легендарную «Массандру» подвергнут приватизации. / Порошенко нахамил недовольному долгами по зарплате горняку: «Ты такой шахтер, как я балерина!» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»