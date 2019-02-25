На Украине нацизм пошёл войной на фашизм

Режим Порошенко, пятый год подвергающий обстрелам народ Донбасса, уничтожающий политических оппонентов и искореняющий русскую культуру, испугался выращенных своими же руками нацистов и расплодившихся в безответственной политической среде популистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент партии войны Пётр Порошенко воспользовался риторикой «цивилизованного европейского политика» перед киевской студенческой аудиторией против своих до недавнего времени идеологических союзников.

«И националисты, и популисты являются большой угрозой и в Евросоюзе, и в Украине», – объявил студентам Порошенко в рассчёте на избирателей.

Напомним, накануне радикально настроенные украинские ультранационалисты устроили на центральной площади Киева антипорошенковскую акцию и призвали избирателей не идти на выборы и не отдавать свои голоса.

Нацисты-радикалы недовольны тем, что киевский режим собирается оттеснить их от предвыборного политического процесса, предварительно использовав для жёсткого подавления конструктивной оппозиции.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.19

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