В Киеве отметили, что Путин ни разу не упомянул Украину в своём послании

Украинские СМИ и политики дружно выразили недоумение тем фактом, что президент России ни словом не обмолвился об Украине в послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» отметили, что подобное произошло впервые, и озвучивают разные версии подобного информационного «казуса».

Украинские издания сообщают, что Путин уделил в своей речи всего лишь 15 минут внешней политике и при этом говорил в основном о США и договоре о ДРСМД.

Что же касается Украины и украинцев, предстоящих выборов президента и кандидатов, Петра Порошенко и других политиков «Незалежной», – то об этом, отмечают в Киеве, в тексте послания президента не говорилось и вовсе.

Между тем, украинские журналисты обошли вниманием слова российского лидера о большой значимости Крымского моста для развития полуострова. Из чего можно сделать вывод, что на Украине уже окончательно распрощались с лозунгом «Крым це Украина».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко пожаловался, что российский лидер игнорирует его звонки и нехочет с ним общаться.

Путин ответил на это нежеланием втягиваться в предвыборную борьбу на Украине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.02.19

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