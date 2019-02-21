В Донбассе объяснили, почему Путин не упомянул Украину в послании

Путин вынужденно проигнорировал Украину и ничего не сказал в поддержку Донбасса в своём послании Федеральному Собранию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии изданию «ПолитНавигатор» заявил проживающий в Донецке известный российский военкор и публицист Андрей Бабицкий.

«Любой комментарий относительно Украины либо прибавляет каких-то очков, либо убавляет какие-то очки у кандидатов в президенты.

Любые оценки сейчас могут интерпретироваться как вмешательство во внутриукраинские дела. А Путин, насколько я понимаю, человек очень сбалансированный, и ему совершенно не хочется участвовать во внутриукраинской конкурентной борьбе в предвыборной гонке», – объяснил журналист.

Что касается Донбасса, то, по мнению Бабицкого, Путину пока нечем обнадёжить жителей народных республик. Ситуация на данный момент насколько возможно законсервирована, а предпринимать широкомасштабное наступление режим Порошенко, судя по всему, не решается.

«Что касается Донбасса, то там ситуация посложнее. Я думаю, что в Донбассе положение на длительное время законсервировано, и ничем обнадежить жителей Донбасса российский президент не может. Как-то заметно улучшить их положение и состояние российские власти не могут.

Собственного говоря, какого-то тяжелого кризиса, связанного с обострением в регионе, нет. Когда была прямая угроза того, что украинские войска развернут наступление, тогда Путин предупредил, что это может обойтись Украине очень дорого.

Сейчас предвыборный период, никто никаких резких движений в направлении Донбасса делать не будет. Поэтому серьезная опасность отсутствует, и в таких предупреждениях, которые Путин ранее делал, особой необходимости нет», – заключает эксперт.

Вместе с тем, известный в Донбассе ополченец и кадровый военный армии ДНР Бенес Айо предупредил, что Порошенко перед выборами ставит на резкое обострение боевых действий в Донбассе.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что своё бессилие перед хорошо вооружённым Крымом и Черноморским флотом в Азовском море Киев «компенсирует» уничтожением Донбасса.

Напомним, вчера украинские СМИ и политики дружно выразили недоумение тем фактом, что президент России ни словом не обмолвился об Украине в послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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