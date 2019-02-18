Азаров: Бессилие против Крыма Киев «компенсирует» уничтожением Донбасса

Наличие вооружённых сил РФ в Донбассе – пропагандистский миф Киева и Запада. В отличие от Крыма, именно отсутствие российской регулярной армии в ЛДНР позволяет режиму Порошенко безнаказанно обстреливать народные республики Донбасса

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом телеканалу «112 Украина» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Погибают наши люди, погибают дети, разрушаются дома. И те, и те – наши. Вся болтовня о том, что там российские регулярные части, это болтовня. Нет там российских регулярных частей. Если бы там стояли российские регулярные части, то думаете, они бы позволили обстреливать Донбасс? Себя бы позволили обстреливать и нести такие потери?

Чего те, кто болтают о том, что там стоят регулярные российские части, не обстреливают Крым? Боятся ответки.

Я пять лет живу в России и знаю российскую политику. Нет там никаких мыслей ни о какой агрессии, ни о какой оккупации. Просто надо быть безумцем, чтобы такое предполагать и говорить.

Почему украинцы верят? Потому что зомбируют каждый день пропагандой», – резюмировал Азаров в интервью украинскому телеканалу.

Напомним, украинская армия ежедневно обстреливает республики Донбасса. Сегодня утром в центре Донецка сработали три безоболочных взрывных устройства возле одной из школ и представительства ДНР при миссии ОБСЕ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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