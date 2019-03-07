России не придётся вторгаться на Украину, чтобы остановить наступление Киева в Донбассе

Вооружённые силы РФ располагают достаточным количеством военных средств, которые позволят с очень большого расстояния мгновенно разбить основные силы ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса.

Это обстоятельство позволяет сдерживать агрессивные планы режима Порошенко в отношении ЛДНР без угрозы ввода российских войск на территорию Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире интернет-канала NewsFront.

«Российской армии не надо переходить через государственную границу Украины или государственную границу Донецкой и Луганской областей. У нас для этого есть все средства, чтобы не дать палачам из украинских вооруженных сил устроить казнь над людьми, которые не хотят жить под вонючим покрывалом хунты», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

«Мнение миллионов луганчан и дончан – это очень серьезный фактор, чтобы с ним не считаться. Да, мы пройдем через серьезный международный лай, нас будут стращать, американцы будут накачивать новым оружием украинскую армию, Петру Порошенко еще швабру Трамп подарит, тот будет бегать и орать «Америка с нами», – подытожил Баранец.

Как сообщал «Новый День», опасение мощного ответного удара со стороны армии ДНР и предупреждение президента России о тяжёлых последствиях для Украины, заставляет киевский режим отказаться от масштабных наступательных действий в Донбассе. Поэтому президент Порошенко и командование ВСУ приняли решение методично уничтожать гражданские объекты народных республик.

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что своё бессилие перед хорошо вооружённым Крымом и Черноморским флотом в Азовском море Киев «компенсирует» уничтожением Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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