Экс-министр Украины: Москва не позволит Киеву реально угрожать России ракетами

Заявления Петра Порошенко о создании на Украине ракет, способных ударить в глубину российской территории, являются предвыборным блефом.

Вместе с тем, попытка развернуть подобные ракеты, либо под видом украинских разместить американские, приведёт к немедленным ответным военным действиям Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «NewsOne».

Напомним, ранее Порошенко объявил, что Украина также не считает себя связанной параметрами договора по РСМД и начинает разработку собственных высокоточных ракет, которые будут поражать цели далеко в тылу «страны-агрессора», то есть, – России.

«Заявления о ракетах повышенной дальности в этой президентской риторике – это угроза России. Вы, если серьёзно, понимаете из-за чего война? Путин примет всё, он не примет ПРО и натовских ракет, особенно после снятия Договора о РСМД, на территории Украины. Ходят плохие слухи, последние все речи президента сводятся к тому, что мы разместим, возможно, и натовские базы, и ракеты...

Есть объективная реальность: … русские никогда не позволят, как бы ни называлось имя президента, чтобы у их границ на протяжении двух тысяч километров стояли наши ракеты или западные под видом наших и создавали угрозу. Это противоречит концепции обороны страны, это понимают все мало-мальски грамотные люди», – объяснил Червоненко.

«Зачем создавать этот накал, чтоб отвлечь от воровства? Ответ налицо – в том ужасе, который происходит в морали нашей власти, особенно накануне выборов», – приводит слова украинского экс-министра «ПолитНавигатор».

Как уже сообщал «Новый День», Вооружённые силы РФ располагают достаточным количеством военных средств, которые позволят с очень большого расстояния мгновенно разбить основные силы ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса.

Это обстоятельство позволяет сдерживать агрессивные планы режима Порошенко в отношении ЛДНР без угрозы ввода российских войск на территорию Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.03.19

На Украине требуют посадить на 7 лет киевлянку за продажу авиабилетов в Крым. / Представитель Крыма выступит в ООН с докладом по «керченскому инциденту». / В Крыму решен вопрос с компенсацией вырубки сотни тысяч деревьев вдоль новых трасс. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»