МИД начал подготовку к Совету Россия-НАТО по вопросу ДРСМД

Москва подтверждает подготовку заседания Совета Россия-НАТО, однако окончательной даты и повестки дня нет, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Ранее генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Совет РФ-НАТО планируется провести на следующей неделе для обсуждения ситуации с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Центральная тема обсуждения в НАТО – это ракеты средней и меньшей дальности и соглашение, которое американцы намереваются порвать. У нас уже была в последний раз (заседание Совета в январе текущего года – прим. ред.) довольно интересная попытка разъяснить нашу позицию, она встретила в общем-то такое единодушное довольно-таки отвержение со стороны стран-членов НАТО, и мы как раз сейчас взвешиваем за и против того, чтобы сделать еще одну попытку и все-таки донести правду до членов НАТО о том, кто нарушает этот договор, объяснить ситуацию и попробовать найти все-таки пути выхода из сложившегося положения», – цитирует РИА «Новости» заявление Келина, озвученное в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

В преддверии грядущей встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе посол США при альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что в качестве ответа на нарушение Россией ДРСМД рассматриваются все варианты, но только с использованием неядерного вооружения. «У России есть еще пять недель, чтобы вернуться к соблюдению договора, но если она этого не сделает, мы рассматриваем несколько вариантов того, как на это реагировать, и обсуждаем это с нашими европейскими партнерами по НАТО. Конечно, речь идет только о вариантах с использованием обычного вооружения», – заявила она.

Позже генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в ходе обсуждений «ядерный» ответ не рассматривался. «Мы решили, что реакция должна быть пропорциональной и строго оборонительной, и ни в коем случае не зеркальной.

В начале года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он также отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. Российский лидер подчеркнул, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.19

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