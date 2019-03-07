Американские конгрессмены не хотят тратиться на запрещенные ДРСМД ракеты

Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект о запрете финансирования закупки, испытанияи развертывания Пентагоном любых ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Никакие средства, выделенные для Минобороны на 2020 финансовый и любой последующий год, не могут быть израсходованы на испытания и оценку, закупки или развертывание любых ракет, запрещенных по договору РСМД (как если бы такой договор вступил в силу)», – говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, выход США из ДРСМД приведет к новой гонке вооружений с Россией.

Как писал «Новый День», 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД, подписанного СССР и США в 1987 году. Позже он заявил, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. Ранее американские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении договора. Россия все претензии отвергла, обвинив Штаты в несоблюдении договора. В ответ на решение американской стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия симметрично ответит на этот шаг. Он также предупредил о зеркальном и ассиметричном мерах России в случае необдуманных шагов со стороны американцев в части размещения вооружений вблизи российских границ.

В итоге после приостановки участия США в ДРСМД Путин поручил Минобороны создать наземную версию комплекса «Калибр» и гиперзвуковых ракет наземного базирования. Это вооружение должно быть создано в 2019-2020 годах, отмечал министр обороны Сергей Шойгу. На фоне этого президент США Дональд Трамп рассказал о разработке новой системы противоракетной обороны.

Вашингтон, Иван Гридин

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