США дали новый срок для спасения ДРСМД, угрожая испытаниями

США намерены провести испытания ракет, которые более 30 лет находились под запретом из-за условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что запуск крылатой ракеты с радиусом действия около 1 тыс. километров, предназначенной для установки на кораблях или наземных мобильных комплексах запланирован уже на август, а в ноябре ожидаются испытания баллистической ракеты с радиусом действия порядка 3-4 тыс. километров.

Отмечается, что новые американские крылатые ракеты могут быть развернуты в течение 18 месяцев, при этом речь об их размещении в Европе или Азии пока не идет. Что касается новых баллистических ракет США, они могут появиться на вооружении страны не ранее, чем через пять лет. При этом источники отметили, что испытания отменят, если Россия и США найдут способ «спасти» ДРСМД до августа.

В то же время, в начале марта палата представителей Конгресса США подготовила законопроект о запрете финансирования закупки, испытания и развертывания Пентагоном любых ракет, запрещенных ДРСМД. «Никакие средства, выделенные для Минобороны на 2020 финансовый и любой последующий год, не могут быть израсходованы на испытания и оценку, закупки или развертывание любых ракет, запрещенных по договору РСМД (как если бы такой договор вступил в силу)», – говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, выход США из ДРСМД приведет к новой гонке вооружений с Россией.

Как писал «Новый День», 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД, подписанного СССР и США в 1987 году. Позже он заявил, что Штаты могут заключить новый договор о разоружении вместо ДРСМД. Ранее американские власти неоднократно обвиняли Москву в нарушении договора. Россия все претензии отвергла, обвинив Штаты в несоблюдении договора. В ответ на решение американской стороны президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия симметрично ответит на этот шаг. Он также предупредил о зеркальном и ассиметричном мерах России в случае необдуманных шагов со стороны американцев в части размещения вооружений вблизи российских границ.

В итоге после приостановки участия США в ДРСМД Путин поручил Минобороны создать наземную версию комплекса «Калибр» и гиперзвуковых ракет наземного базирования. Это вооружение должно быть создано в 2019-2020 годах, отмечал министр обороны Сергей Шойгу. На фоне этого президент США Дональд Трамп рассказал о разработке новой системы противоракетной обороны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.03.19

После серии «мусорных» митингов замгенпрокурора по УрФО вызвал на ковер регоператоров и чиновников. / Крымская паранойя: Госдеп в докладе «о состоянии прав человека в мире» спустил всех собак на Россию. / «Это метод морального устрашения»: жесткая цензура в Рунете стала еще ближе к реальности – теперь слово за Путиным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»