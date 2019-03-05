США назвали условия для переговоров по контролю над вооружениями

США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но на определённых условиях, заявили в Госдепе, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным указа о приостановке действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон привержен эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США и их союзников, и который поддается проверке и является обязательным к исполнению, а также включает партнёров, которые «ответственно выполняют свои обязательства».

«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», – приводит ТАСС сообщение. Также в Госдепе выразили разочарование в связи с тем, что Россия «не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению» договорённостей и сохранить ДРСМД.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД.

Как писал «Новый День», о нарушении договора со стороны США президент РФ заявил в своем послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остается односторонний выход США из ДРСМД, – заявил Путин. – Действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружений. А Россия и США – нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы. Нужно было нашим американским партнерам так и сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора».

«Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но американцам подхрюкивают по этому вопросу», – подчеркивал Путин.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.03.19

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