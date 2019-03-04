Путин приостановил выполнение Россией ракетного договора с США

Россия официально приостановила выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступает в силу со дня подписания, говорится в указе, текст которого размещен на сайте Кремля.

Выполнение договора приостановлено в соответствии с ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» до тех пор, пока США не устранят допущенные ими нарушения обязательств или до прекращения действия ДРСМД, говорится в указе.

Кроме того, документ предписывает министерству иностранных дел РФ направить государствам – участникам ДРСМД уведомление о приостановлении его выполнения.

Напомним, о нарушении договора со стороны США заявил президент РФ в своем послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остается односторонний выход США из ДРСМД, – заявил Путин. – Действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружений. А Россия и США – нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы. Нужно было нашим американским партнерам так и сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора».

«Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но американцам подхрюкивают по этому вопросу», – подчеркивал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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