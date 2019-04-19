Вашингтон полгода не отвечает на предложения Москвы о предотвращении ядерной войны

Россия еще в октябре 2018 года предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, но до сих пор так и не получила никакого ответа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В документе было указано, что в такой войне не может быть победителей, потому «она никогда не должна быть развязана».

Москва обратилась к Вашингтону с предложением прописать все необходимые меры для предотвращения как намеренного, так и случайного применения ядерного оружия. Пресс-секретарь посольства США в России заявила изданию, что Вашингтон «по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями», однако ответа на предложение за полгода так и не последовало.

Как писал «Новый День», США приостановили участие в ДРСМД в феврале, Россия ответила зеркально. Вашингтон обвинил Москву в нарушениях и пригрозил окончательно выйти из соглашения в случае, если российская сторона не вернется к исполнению своих обязательств. Претензии США вызвала ракета 9М729. В Пентагоне утверждали, что ее испытывали на запрещенную договором дальность, в российском Минобороны эти обвинения отвергли.

Москва в свою очередь указала на допущенные американцами нарушения условий договора. В частности, Россия призывала Вашингтон отказаться от установок Mk 14, используемых для запуска крылатых ракет «Томагавк», ракет-мишеней и ударных беспилотников, которые подпадают под оговоренные запреты. В России считают, что, например, беспилотные летательные аппараты данное вооружение должно рассматриваться как «крылатые ракеты наземного базирования».

В марте помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что к переговорам о контроле над вооружениями с Россией, если таковые будут иметь место, необходимо привлечь Китай, поскольку последний наращивает свой ядерный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сказал, что «сколь-нибудь внятных предложений не поступало».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.04.19

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