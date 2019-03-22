Россия ответит «ракетными поездами» на выход США из ДРСМД

Эксперты отметили, что кроме широкомасштабного приема на военное дежурство гиперзвуковых ракетных систем, Россия может ответить США на выход из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) возобновлением использования так называемых ракетных поездов. Это позволит восстановить ядерно-ракетный баланс между Россией и США, уверены аналитики.

Как напоминает «РГ» уже многократно обсуждалась техническая тема российского ответа – речь шла о крылатых ракетах наземного базирования, разработанных на основе ракет «Калибр», а также о гиперзвуковых ракетах средней дальности на основе известного комплекса «Искандер-М» и остановленного ДРСМД проекта РСД-10-3 «Пионер-3».

Вашингтон был встревожен наличием у Советского союза баллистических ракетных железнодорожных комплексов «Молодец» (БРЖК, по классификации НАТО – «Скальпель»), которые стали поступать на вооружение в конце 1987 года. Комплексы со стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) постоянно курсировали по железным дорогам. Отследить местонахождение таких комплексов было практически невозможно, как и предотвратить пуск. Всего на территории РСФСР и УССР к концу 1989 года было развернуто 56 пусковых установок (три ракетных дивизии).

Развал СССР напрямую сказался на судьбе БРЖК «Молодец». Во-первых, ракеты 15Ж61, которые использовал «Молодец», выпускались на Павлоградском механическом заводе (ПО «Южмаш»), который остался на территории Украины. Во-вторых, с 1992 года БРЖК стоявшие на боевом дежурстве на Украине были с него сняты и отправлены на утилизацию. В-третьих, два договора СНВ-I, подписанный Горбачевым, и СНВ-2, подписанный Ельциным, в период 1993-2002 годов вначале ограничили его передвижение по территории России, а потом завершили его боевое дежурство.

Восстанавливать проект «Молодец» не стали, решив разработать современный вариант – «Баргузин». В 2013 году заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил о начале опытно-конструкторских работ по созданию БРЖК нового поколения, который вскоре и получил название «Баргузин». Новый БРЖК получит вагоны, неотличимые от стандартных вагонов-рефрижераторов.

Фото: Минобороны РФ

Первые бросковые испытания состоялись в 2016 году. В качестве ракеты была выбрана РС-24 с весом 49 тонн (ракета РС-26/24 «Ярс-М» – дальность стрельбы 6000-11000 км, 4 боеголовки +4 ложных, мощность заряда до 300 кт), что позволяло создать пусковой комплекс на базе стандартного грузового вагона с грузоподъемностью 66-68 тонн. Таким образом новый БРЖК не только был легче, но и стал действительно неотличим для всех видов воздушной и космической разведки вероятного противника.

Эксперты отмечают, что, если Россия делает ставку на ответно-встречный удар, то военная доктрина США остается атакующей (превентивный обезоруживающий удар). Именно против такой атакующей стратегии «ракетные поезда» наиболее эффективны, поскольку их не получится уничтожить точным ударом, а в ответ на агрессию «Ярсы» прилетят точно по адресу агрессора.

Выход США из ДРСМД может дать проекту «Баргузин» зеленый свет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.19

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