«Новая спланированная атака»: Москва отмела обвинения США в нарушении запрета на ядерные испытания

Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения Вашингтона в несоблюдении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и назвал заявления американской стороны спланированной атакой на режим контроля над вооружениями.

По словам Антонова, Россия «категорически отвергает эти обвинения». Посол выразил удивление тем, что данные претензии высказываются через прессу, а не на консультациях, передает РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что обвинения со стороны Вашингтона похожи на «хорошо спланированную, срежиссированную атаку» на режим контроля над вооружениями, «на всю архитектуру стратегической стабильности». Он добавил, что заявления Вашингтона идут в русле линии «на разрушение всей системы разоруженческих и нераспространенческих договоров».

Накануне глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Россия могла втайне проводить маломощные испытания ядерного оружия на архипелаге Новая Земля в нарушение ДВЗЯИ с целью модернизации своего ядерного арсенала. Его слова растиражировал The Wall Street Journal. В свою очередь представитель Госдепартамента Морган Ортагус обвинила Россию в «систематическом нарушении» своих международных обязательств по контролю за вооружениями. Эти заявления уже раскритиковали в США. В частности, американская Ассоциация по контролю над вооружениями обвинила Эшли в бездоказательности его высказываний.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что подобными обвинениями Вашингтон пытается «перевести стрелки» на Москву и тем самым «отвлечь внимание от своей деструктивной линии по ДВЗЯИ».

Ранее, 1 февраля США начали процедуру выхода из заключенного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На следующий день Москва объявила о симметричном ответе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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