российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июля 2019, 10:58 мск

Новости Политика

Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» для спасения ДРСМД

Фото: Минобороны РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию. Соответствующее заявление он опубликовал в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он призвал Россию воспользоваться «последним шансом» для спасения Договора. «В противном случае она будет нести единоличную ответственность», – заявил он, добавив, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным.

Ранее генсек НАТО предложил России уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок. По его словам, это помогло бы «спасти» ДРСМД, напоминает РИА «Новости».

В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом каких-либо доказательств он не предоставил.

Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 15.07.19

В Москве задержан бывший владелец Антипинского НПЗ. / Суд отложил дело пенсионера, пытавшегося установить в Дегтярске доску в благодарность президенту Никсону. / Московская оппозиция вышла на протест: требует честных выборов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Путин приостановил ДРСМД

МИД начал подготовку к Совету Россия-НАТО по вопросу ДРСМД

В Госдуме не дали внятного комментария на возможное размещение американских баз на Украине

«Садистами надо быть, а не мазохистами!» Жириновский выбрал новый курс для России

«США сами цинично нарушали договор»: Госдума одобрила бойкот ДРСМД

«Новая спланированная атака»: Москва отмела обвинения США в нарушении запрета на ядерные испытания

Метки / США

Стало известно, когда для Boeing 737 MAX откроют небо

США грозят новыми санкциями: Вашингтон возмущен поставками в Турцию компонентов российских ракетных систем С-400

Готовится новая «фейковая» атака против Путина и его окружения

Странные дела: в США подростки пытались проникнуть в ядерный центр

В Турции выгрузили комплектующие ЗРК С-400 «Триумф»

США одобрили закон о санкциях против госдолга России

Российский олигарх обогатился на поместье Трампа

Дело против актера Кевина Спейси разваливается на глазах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Европа, США,

Новости партнеров