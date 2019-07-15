Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» для спасения ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию. Соответствующее заявление он опубликовал в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он призвал Россию воспользоваться «последним шансом» для спасения Договора. «В противном случае она будет нести единоличную ответственность», – заявил он, добавив, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным.

Ранее генсек НАТО предложил России уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок. По его словам, это помогло бы «спасти» ДРСМД, напоминает РИА «Новости».

В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом каких-либо доказательств он не предоставил.

Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 15.07.19

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