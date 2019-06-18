«Садистами надо быть, а не мазохистами!» Жириновский выбрал новый курс для России

Бедой России на протяжении веков является однопартийная система. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании в Государственной думе. «Две партии минимум, весь мир так живет, – подчеркнул он. – Трамп ничего не может делать, потому что собственная партия его тормозит, и тем более вторая».

Лидер ЛДПР напомнил о ситуации с развалом СССР, отметив, что многие в этом обвиняют Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе. «Как это так, два человека решают судьбу страны!? – возмутился Жириновский. – Горбачев сейчас сидит, смотрит вечером [новости] через Интернет или еще где-то, будет кушать бутерброды, фрукты он очень любит – южанин, на юге все фрукты любят. Это он все напортачил. Он уже не влезает в дверь, его уже на руках носят, это туша уже, а не туловище или человек! Он же в Кремль на прием уже не пришел. Скоро 90-летие будет справлять – тоже, наверное, в Лондон поедет».

«В этом системная ошибка – нельзя, чтобы все решал один человек. Каким бы он умным не был, он совершит ошибку», – подытожил Жириновский, после чего переключился на украинскую повестку. «Вот пришел Зеленский – и пожалуйста, реформа, – отметил он. – В шортах разрешил приходить. У нас когда разрешат в шортах приходить? Никогда! В черных костюмах будете приходить. От похорон до похорон».

Высказал свое мнение бессменный лидер ЛДПР и по поводу возможного выхода России из Совета Европы. «Вот сейчас мучаемся, выйти из Совета Европы – не выйти, – напомнил Жириновский, заявив, что Россию там на каждом выступлении все равно будут поливать грязью. – Для этого и позвали в Совет Европы в 1996 году, и платим каждый год 30 млн чтоб нас поливали грязью. Мы что, мазохисты? Садистами надо быть, а не мазохистами. И пушки вместо масла!»

России не следует подписывать те договоры, которые «ослабляют нас, мешают нам жить», заявил Жириновский о ДРСМД. «Не надо заключать никаких договоров, пусть они ждут, пусть они стоят в очереди – как Никсон сидел в гостинице «Националь» и ждал, когда Брежнев его пригласит. Картер в Вене ждал, поцелует ли его Брежнев. Весь мир ждал, что сделает русский царь!» – заявил лидер ЛДПР.

Госдума сегодня на заседании одобрила приостановление Россией действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Законопроект поддержали все партийные фракции в нижней палате парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

Названы собственники самых дорогих землевладений России. / «США сами цинично нарушали договор»: Госдума одобрила бойкот ДРСМД. / Эксперты вычислили продолжительность жизни малого и среднего бизнеса в России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»