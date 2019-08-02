США расторгли ключевой договор с Россией о ядерном оружии

2 августа прекращает свое действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило Министерство иностранных дел России. Соглашение расторгнуто по инициативе США.

Сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – говорится в документе.

США заявили о приостановке участия в ДРСМД в феврале. По мнению Вашингтона, Россия нарушила условия соглашения, разработав ракету 9М729. Американская сторона настаивала на ликвидации ракеты. В свою очередь в Москве утверждали, что дальность полета 9М729 не нарушает положения ДРСМД.

При этом Россия предъявила встречные обвинения, заявив, что США нарушили условия договора, развернув в Румынии пусковые установки Мk-41, способные запускать запрещенные ДРСМД ракеты Tomahawk. Президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом на действия Вашингтона.

По словам экспертов, выход США из соглашения означает, что инструменты договора в нынешнем виде исчерпаны, требуется ратификация нового соглашения, что маловероятно, учитывая отношения американских политиков к России. В нынешнем виде ДРСМД потерял актуальность, пишет РБК. Подписание же нового соглашения потребует много времени, не исключено, что к договоренностям примкнут другие ядерные державы.

Как ранее сообщал «Новый День», подписать договор «нового поколения» (вместо устаревшего двустороннего ДРСМД) предлагал президент США Дональд Трамп. Американский лидер предположил, что в сделке будут участвовать Вашингтон, Москва и Пекин. При этом документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, впрочем, более конкретные варианты не высказывались.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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