Пентагон рассказал детали запуска запрещенной ДРСМД ракеты

Американские военные произвели пуск запрещенной ДРСМД ракеты. Новая крылатая ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, была разновидностью крылатой ракеты «Томагавк», заявил подполковник ВВС США Роберт Карвер.

По его словам, речь шла «о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей «Томагавк», пишет специализирующийся на военной тематике ресурс Military.com. Также отмечается, что пуск ракеты с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья американского штата Калифорния, был выполнен ВМС США и подразделением Пентагона по стратегическим возможностям.

Ранее стало известно, что Пентагон испытал новую крылатую ракету наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с «наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета». В Пентагоне особо подчеркнули, что ракета спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Defense News отмечает, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД. Как писал «Новый День», действие ДРСМД прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.08.19

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