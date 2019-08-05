В российском МИДе назвали США «могильщиками» ДРСМД

Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в связи с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Азии до тех пор, пока там не появятся американские системы. Замглавы МИД отметил, что сначала Москва планирует понять реальное положение дел и лишь после этого координировать свои дальнейшие действия.

Политик также подчеркнул, что вина за распад договора полностью лежит на Соединенных Штатах. «Именно США стали могильщиками договора. Они запустили процедуру одностороннего выхода из него», заявил замглавы МИД. Россия же, по его словам, напротив, сделала все, чтобы спасти договор, сохраняя полную приверженность соглашению со дня создания ДРСМД.

Как писал «Новый День», действие ДРСМД прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.08.19

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