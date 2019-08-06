Больше половины россиян признались, что боятся ядерной войны: «Бомбоубежища нас не спасут»

Больше половины жителей России (52%) признались, что боятся ядерной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, как отмечают социологи, подавляющее большинство россиян даже не знают, где находится ближайшее к их дому бомбоубежище.

Согласно данным исследования, 33% респондентов испытывают беспокойство относительно наступления ядерной войны, 14% – сильную тревогу, а 5% – постоянный страх. Больше всего ядерной войны боятся женщины и пожилые – по 68% соответственно. Не испытывают беспокойства по этому поводу 46% граждан.

79% участников опроса убеждены, что при возникновении ядерной войны у них не будет возможности спастись, несмотря на бомбоубежища и запасы еды и воды.

Социологи выяснили, что о наличии ближайшего к дому бомбоубежища знают только 15% россиян, 71% гражданам не представляют, где его искать.

По мнению 60% россиян, наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, представляют США. Еще 13% граждан опасаются Китая, 6% – Великобритании, 5% – страны НАТО. В то же время каждый десятый (11%) уверен, что ни одна из стран и военных союзов не представляет подобной опасности.

По данным опроса, 72% россиян сумели вспомнить о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах. 21% участников опроса не припомнили таких случаев.

Телефонный опрос проводился 3 июля 2019 года и был приурочен ко Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия (6 августа). В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Напомним, 2 августа прекратилось действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного СССР и США 8 декабря 1987 года. Документ запрещал разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Стоит отметить, что между Россией и США действует договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 году. Он предусматривает сокращение ядерного оружия. После встречи президентов двух стран в июне текущего года главы внешнеполитических ведомств РФ и США получили поручение возобновить консультации по СНВ-3.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

Прокуратура требует отнять годовалого ребенка у участников московского протеста. / Вашингтон провоцирует раскол в Сербской православной церкви. / Свердловчане этим летом чаще отдыхают в Сочи и Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»