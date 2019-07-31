Трамп предложит Москве сделку по контролю над вооружениями

Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span. «Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», – сказал он, добавив, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что заключенный с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. Его действие истекает в 2021 году. Кроме того, Болтон заявил, что 2 августа США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Трамп объявил о выходе из соглашения осенью 2018 года, обвинив Россию в разработке ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия договора. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. В середине июня Госдума проголосовала за его принятие.

Как напоминает РИА «Новости», ранее Трамп предлагал обсудить договор «нового поколения» (вместо устаревшего двустороннего ДРСМД) между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Отмечалось, что документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, более конкретные варианты не высказывались.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.07.19

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