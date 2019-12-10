Конгресс США воспротивился развертыванию РСМД

Бюджет Минобороны США содержит запрет на приобретение и размещение новых ракет средней дальности наземного базирования. Документ, который опубликован на сайте комитета по вооруженным делам сената, также подразумевает поиск альтернативы данным вооружениям, в том числе при участии стран – членов НАТО.

Помимо этого в бюджете прописано обязательное требование предварительно уведомлять конгрессменов в случае намерений США выйти из договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключенного между Москвой и Вашингтоном и соглашения об открытом небе.

Напомним, действие договора об ограничении использования ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратилось 2 августа. 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Москву в нарушении правил договора. Россия отвергла все обвинения, а в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Как писал «Новый День», 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена. Позднее в минобороны США подтвердило, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет». В этой ситуации глава российского государства поручил проработать ответ на испытания американской крылатой ракеты.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.12.19

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