Генштаб РФ: НАТО готовится к масштабному военному конфликту

Серьёзное негативное влияние на безопасность в мире продолжает оказывать НАТО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе. На мероприятии присутствовали около 150 представителей военнодипломатического корпуса из более чем 70 стран, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В частности, генерал указал на то, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплён статус противника, а в ходе недавнего саммита НАТО было объявлено о завершении формирования комплекта сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «четыре тридцатки», а также о существенном повышении оперативности переброски войск усиления на «восточный фланг» альянса. Все это, по мнению Герасимова, свидетельствует о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту.
Он указал, на значительное увеличение бюджетов НАТО. Так, с 2016 года страны Альянса нарастили расходы на оборону на 130 млрд долларов, а к 2024 году они вырастут еще на 400 млрд долларов. Он напомнил о недружественных шагах стран Запада в космосе, который на сегодняшний день является мирным. «В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите (НАТО – прим. ред.) принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством», – сказала начальник Генштаба ВС РФ.
По словам Валерия Герасимова, недружественные настроения проявляются и в развертывании на территории Европы компонентов ПРО США. «В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Действия Альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО», – констатировал генерал армии.
Он напомнил и о западных пропагандистах, которые не только за счет громких популистских высказываний, но и за счет использования фейковых новостей, кричат о так называемой российской военной угрозе в ответ на любые шаги России по обеспечению собственной безопасности. Валерий Герасимов подчеркнул, что необходимо возобновить взаимодействие Россия – НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 18.12.19
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