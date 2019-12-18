Генштаб РФ: НАТО готовится к масштабному военному конфликту

Серьёзное негативное влияние на безопасность в мире продолжает оказывать НАТО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе. На мероприятии присутствовали около 150 представителей военно­дипломатического корпуса из более чем 70 стран, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В частности, генерал указал на то, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплён статус противника, а в ходе недавнего саммита НАТО было объявлено о завершении формирования комплекта сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «четыре тридцатки», а также о существенном повышении оперативности переброски войск усиления на «восточный фланг» альянса. Все это, по мнению Герасимова, свидетельствует о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту.

Он указал, на значительное увеличение бюджетов НАТО. Так, с 2016 года страны Альянса нарастили расходы на оборону на 130 млрд долларов, а к 2024 году они вырастут еще на 400 млрд долларов. Он напомнил о недружественных шагах стран Запада в космосе, который на сегодняшний день является мирным. «В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите (НАТО – прим. ред.) принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством», – сказала начальник Генштаба ВС РФ.

По словам Валерия Герасимова, недружественные настроения проявляются и в развертывании на территории Европы компонентов ПРО США. «В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Действия Альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО», – констатировал генерал армии.

Он напомнил и о западных пропагандистах, которые не только за счет громких популистских высказываний, но и за счет использования фейковых новостей, кричат о так называемой российской военной угрозе в ответ на любые шаги России по обеспечению собственной безопасности. Валерий Герасимов подчеркнул, что необходимо возобновить взаимодействие Россия – НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.12.19

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