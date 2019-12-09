Генсек НАТО отказался видеть врага в лице России

НАТО не считает Россию врагом или противником. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN. «Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом... Мы не делим мир на противников и друзей», – сказал он.

Столтенбрег также заявил, что Альянс прилагает усилия для улучшения отношений с Россией. В то же время он считает, что действия Москвы по ряду вопросов довольно «самоуверенны» и обратил внимание на различия отношений между современной Россией и НАТО и Альянса и СССР во времена холодной войны. Напомним, что Столтенберг высказывается за нормализацию отношений с Россией не в первый раз. Ранее он выступал с таким призывом, однако отмечал, что это не должно происходить в ущерб безопасности стран – участниц НАТО.

Напомним, что в недавнем эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Североатлантического альянса продолжают ухудшаться. «Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», – констатировал он.

Как писал «Новый День», Шойгу обратил внимание, что «каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе», но сейчас пространство для сотрудничества сужается. «(Сегодня) наши партнеры, наряду, естественно, с Соединенными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже», – сказал министр.

Он в очередной раз напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству с НАТО, но предложения Москвы, включая антитеррористическую операцию в Сирии, не получают должной реакции Североатлантического альянса. «Мы говорили о том, что вместе у нас это получится эффективнее, быстрее. Но всё, до чего мы договорились, это не допустить каких-то инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции», – отметил глава минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Москва по-прежнему готова сотрудничать с НАТО и рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 09.12.19

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