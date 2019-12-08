Деградация: Шойгу оценил отношения России и НАТО

Отношения России и Североатлантического альянса продолжают ухудшаться. Об этом заявил заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», – констатировал он.

Шойгу обратил внимание, что «каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе», но сейчас пространство для сотрудничества сужается. «(Сегодня) наши партнеры, наряду, естественно, с Соединенными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Шойгу заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с НАТО, но предложения Москвы, включая антитеррористическую операцию в Сирии, не получают должной реакции Североатлантического альянса. «Мы говорили о том, что вместе у нас это получится эффективнее, быстрее. Но всё, до чего мы договорились, это не допустить каких-то инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции», – отметил глава минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Москва по-прежнему готова сотрудничать с НАТО и заявил, что рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге. Между тем, как сказал накануне прошедшего в Лондоне саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг, союзники видят стратегический вызов со стороны России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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