Количество кораблей НАТО в Чёрном море вернулось к уровню 2014 года

Вчерашний заход в Чёрное море американского ракетного эсминца USS Ross DDG71 стал 29 по счёту визитом военных кораблей НАТО в 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер украинской экспертной группы «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко со ссылкой на иностранные мониторинговые ресурсы.

«По сравнению с 2018 и 2017 годами количество визитов выросло почти в 1,5 раза, по сравнению с 2016 – почти вдвое. Таким образом, нынешний уровень равен уровню 2014 года – года оккупации Крыма. То есть, Морское командование НАТО и 6-й флот США нашли необходимые корабельные и финансовые ресурсы, чтобы значительно усилить присутствие в Черном море», – приводит слова украинских экспертов «ПолитНавигатор».

Напомним, последние крупные манёвры кораблей НАТО в Чёрном море прошли осенью текущего года. В натовско-украинских учениях принимали участие военные корабли четырёх стран Альянса: ESPS «Sella» (Испания), «Ros Lupu Dinescu» (Румыния), BGS «Shkval» (Болгария) и ITS «Numana» (Италия).

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что Альянс готовится усилить свое присутствие в Чёрном море.

«Причина этому – российская агрессия против Украины. Они (Россия – прим. ред.) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины. Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО...», – отметила американский постпред.

Симферополь, Иван Капустин

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