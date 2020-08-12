Украина подсказала НАТО, как обезопасить Чёрном море

Для преодоления нарастающих «гибридных угроз» и «обеспечения безопасности» на Чёрном море Североатлантический альянс должен сделать Украину своим основным партнёром в этом регионе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что Украина имеет на это право как страна, недавно получившая статус «партнёра НАТО с расширенными возможностями».

«Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз» – приводит РИА Новости слова Стефанишиной во время её встречи с послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс.

Какие силы и средства, кроме своей морской и береговой территории, готова предоставить Украина НАТО в качестве «основного партнёра» на Чёрном море, не сообщается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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