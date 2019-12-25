Украинское командование использовало фотошоп для обвинения российских самолётов в «атаке» на американский эсминец

Командование Воздушных сил Украины пожаловалось на «агрессию» Воздушно-космических сил России в отношении ракетного эсминца США «Ross» в Чёрном море.

При этом украинские военные назвали ВКС РФ «Военно»-космическими силами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об «имитации атаки» российских самолётов на американский эсминец сообщается на официальной странице Воздушных сил ВСУ.

Командование «Незалежной» сразу же призналось что использует фотоколлаж «для визуализации».

«ВКС РФ В ЧЕРНОМ МОРЕ СЫМИТИРОВАЛИ АТАКУ НА АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ

(Для визуализации – фотоколлаж)

23 декабря фронтовые бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря имитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки – ракетный эсминец США «Ross», который направлялся к порту Одесса.

Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.

На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, в частности и те, которые ввели против РФ санкции.

Кроме того, Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально затрудняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив», – говорится в сообщении, сопровождающем фейковую картинку.

Напомним, американский эсминец «Ross» прибыл в порт Одессы 24 декабря. Это уже 30 по счёту заход натовских кораблей в Чёрное море в 2019 году. Подобная активность Альянса возле крымских берегов наблюдалась лишь во время Русской весны 2014 года.

Как сообщал «Новый День», сегодня группировка кораблей Черноморского флота усилилась вторым большим ракетным крейсером в дополнение к флагману ЧФ «Москва».

Сообщается, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошёл турецкие проливы в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и направляется в Севастополь.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.12.19

Начальника полиции Армянска решили не отправлять под арест. / Наш ответ НАТО: в Чёрное море вошёл ракетный крейсер Северного флота. / «Газпром» и «Нафтогаз» сойдутся для подписания контракта 26 декабря. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»