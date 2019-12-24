Наш ответ НАТО: в Чёрное море вошёл ракетный крейсер Северного флота

Группировка кораблей Черноморского флота усилена вторым большим ракетным крейсером.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота составит пару ракетному крейсеру Черноморского флота «Москва».

Недавно модернизированный «Маршал Устинов» уже прошёл турецкие проливы и прибудет в Севастополь завтра.

Сообщается, что ракетный крейсер пришёл в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск».

До захода в Чёрное море «Маршал Устинов», «Североморск» и суда обеспечения в течение двух месяцев проводили учения в Средиземном море.

Корабли также посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. Ранее, в Атлантическом океане российские военные суда совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

Напомним, военные корабли НАТО совершили уже 30 заходов в Чёрное море в 2019 году. Подобная активность Альянса возле крымских берегов наблюдалась лишь во время Русской весны 2014 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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