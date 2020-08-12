«Только нейтралитет» – в США заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Украина как слабая в военном и экономическом отношении страна не подходит для членства в НАТО. Коме того, у США нет никаких жизненно важных интересов в этой стране, а втягивание Украины в альянс несёт риск ядерной войны с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном докладе военных экспертов вашингтонского аналитического центра Defense Priorities («Приоритеты обороны»), опубликованном изданием Politico.

«Членство в НАТО для Украины неосуществимо по ряду причин, не в последнюю очередь из-за вопросов обороноспособности. В связи с этим альянс и Соединенные Штаты должны отказаться от своей позиции в поддержку возможного вступления Украины в НАТО. Несмотря на упорство политики США и НАТО в поддержку членства Украины в альянсе, вынуждены поставить под оправданное сомнение ее целесообразность», – приводит ТАСС текст экспертного доклада.

По мнению аналитиков, официальный отказ на вступление в альянс позволит Киеву снизить напряженность в отношениях с Москвой и заставит Украину «сосредоточиться на внутренних проблемах, борьбе с коррупцией и экономических реформах».

«Способность Украины заниматься внешней политикой определяется ее физическим местоположением. Задача Киева состоит в том, чтобы выработать подход, который признает эти ограничения и наладит баланс между соперничающими силами Востока (Россия) и Запада (Европа)», – отметили в Defense Priorities.

«Соединенные Штаты не имеют никаких жизненно важных интересов на Украине, которые оправдывали бы войну с ядерной державой», – подчеркнули в аналитическом центре и добавили, что США «должны отдавать приоритет минимизации прямого конфликта с Россией из-за Украины».

Такой подход, считают эксперты, «заставит Украину сосредоточиться на более реалистичных вариантах, таких как нейтралитет».

Напомним, недавно Украина запросила у НАТО статус основного партнёра в черноморском регионе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.20

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