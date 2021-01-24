США заявляют о намерении установить превосходство над Россией в Чёрном море

Заход в Чёрное море ракетного эсминца США USS Donald Cook является плановым, в рамках трениворочной миссии с другими союзниками по НАТО. А конечная цель регулярных военных манёвров авиации и флота союзников – разработка сценария «для установления превосходства в воздухе и на море, обеспечивающего свободу навигации во всех международных водах и воздушном пространстве».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы Шестого флота ВМС США по поводу захода ракетного крейсера в воды Чёрного моря 23 января 2021 года.

«ВМС регулярно работают в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий черноморский регион, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды», – говорится в сообщении.

Между тем, силы и средства Черноморского флота взяли Donald Cook под наблюдение и сопровождение.

Симферополь, Иван Капустин

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