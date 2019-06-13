Похож на ощетинившегося ежа: в США опубликовали разведданные по Крыму

Россия значительно нарастила группировку вооруженных сил в Крыму за последние 18 месяцев. Дополнительная огневая мощь дает Москве больший оборонительный контроль над Черным морем. ОБ этом, ссылаясь на представителей разведки, наблюдателей и новые снимки со спутников, заявило американское издание Defense One.

«На фотографиях, сделанных в период с января 2018 года по апрель 2019 года частной компанией спутниковой съемки Planet Labs, изображены пять батарей S-400, пять систем ПВО S-300 и истребители в четырех местах. Они также показывают усовершенствования военных объектов советской эпохи, – заявляет издание. – По словам наблюдателей, такое развитие событий, скорее всего, означает, что у Москвы нет намерений в ближайшем будущем вернуть украинскую территорию, что, как заявили Соединенные Штаты, необходимо для возобновления нормализованных отношений».

Полуостров «изобилует ракетами, как еж, – отмечает Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Центре Джеймса Мартина. – Возникает вопрос: они просто защищают полуостров или используют его для проецирования энергии через Черное море? В любом случае масштабы впечатляют. Это реальная инвестиция в оборону Крымского полуострова».

По данным американской разведки численность пехотной бригады, охранявшей Крым с 1990-х годов, к настоящему времени удвоилась и составляет примерно 30 тысяч военнослужащих. «Москва планирует добавить еще 13 тысяч в течение четырех лет», – заявляют в ведомстве. В Крыму находятся 81 военный самолет и вертолет: «Боевой радиус охватывает всю Украину и за ее пределами Черное море. Это значительно увеличивает возможности их нанесения удара, потенциально распространяясь на Ближний Восток. Российский Черноморский флот недавно добавил 10 военных кораблей, которые могут запустить крылатую ракету «Калибр»: шесть дизельных электрических подводных лодок класса Кило и четыре надводных корабля, сообщил чиновник. В настоящее время версии этого Калибр может поражать цели на расстоянии до 1500 миль, – перечисляет крымский арсенал Defense One. – Представитель американской разведки заявил, что Калибры позволят флоту «наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополь».

В США обеспокоены не только тем, что Россия может перекрыть проход в Средиземное море (этот аргумент уже использовали для призывов к расширению военного присутствия Запада и «зрелищной демонстрации силы и решимости»), но и тем, что расширение регионального военного присутствия помогает России избежать санкций, наложенных Соединенными Штатами и Европейским союзом (в качестве примера заявляется о турецких грузовых судах, заходящих в крымские порты в нарушение санкций ЕС).

Кроме того, в США недовольны тем, что «дополнительные военные мускулы России» помогут Москве влиять на экономическое будущее стран Причерноморья, в том числе члена НАТО Румынии и претендента на вступление в НАТО Грузии.

Москва, Игорь Юров

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