В США не смогли оценить решительность Турции закрыть американскую авиабазу

Глава Минобороны США Марк Эспер затруднился охарактеризовать, насколько решительно настроены турецкие власти в вопросе закрытия американской военной авиабазы Инджирлик. Об этом он заявил он, добавив, что намерен прояснить этот вопрос в разговоре со своим турецким коллегой.

«Раньше мне об этом не докладывали. Мне нужно поговорить со своим турецким коллегой, чтобы понять, что они действительно имеют в виду, а также насколько они серьезны», – цитирует министра Reuters. По словам главы Пентагона, он узнал о заявлениях Анкары из СМИ. Эспер отметил, если власти Турции серьезно намерены закрыть базы для американских военных, этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение стран-участниц НАТО, так как «это затрагивает весь альянс, обязательства перед ним».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности закрыть авиабазу Инджирлик для США, если они введут санкции в отношении Анкары. Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря также говорил о готовности закрыть базу для американцев в случае введения санкции после покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Ранее в Конгресс США разрешил Пентагону «затратить до $30 млн на хранение шести турецких истребителей F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции» на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки «Триумфов».

В начале декабря член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что дата приобретения Турцией второго полка российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» является «исключительно техническим вопросом». В уходящем году Россия поставила в Турцию четыре дивизиона «Триумфов». Сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. Кроме того, в рамках уже заключенного контракта предусмотрен опцион на поставку еще одного, дополнительного полкового комплекта.

Как писал «Новый День», покупку Турцией российских систем ПВО неоднократно осуждали в Вашингтоне и на уровне руководства НАТО. После завершения поставок в Турцию «Триумфов», которое состоялось досрочно, 1 ноября, США приостановили участие Турции в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон предлагал Анкаре в качестве альтернативы «Триумфам» американские комплексы Patriot, однако не получил согласия. Палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции.

В середине ноября президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также возможность обхода санкций, наложенных после покупки Турцией российских комплексов С-400. Наблюдатели считают, что администрация Трампа пыталась убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы «Триумфы» не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.12.19

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