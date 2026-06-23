В Турции выясняют причину смерти российского туриста

В Турции обнаружили тело россиянина. Обстоятельства гибели туриста устанавливаются. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Тело 51-летнего гражданина РФ было обнаружено в саду жилого дома в районе Муратпаша в Анталье. Он прибыл в Турцию 10 июня.
Точную причину смерти установят после вскрытия. Для проведения экспертизы тело направили в Институт судебной медицины Антальи.
«В связи с информацией о смерти российского туриста в Анталье Генконсульство России в Анталье находится в контакте с его родственниками, а также профильными турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела россиянина на Родину», – сообщили в генконсульстве.
Анкара, Зоя Осколкова
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