В Турции выясняют причину смерти российского туриста

В Турции обнаружили тело россиянина. Обстоятельства гибели туриста устанавливаются. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.

Тело 51-летнего гражданина РФ было обнаружено в саду жилого дома в районе Муратпаша в Анталье. Он прибыл в Турцию 10 июня.

Точную причину смерти установят после вскрытия. Для проведения экспертизы тело направили в Институт судебной медицины Антальи.

«В связи с информацией о смерти российского туриста в Анталье Генконсульство России в Анталье находится в контакте с его родственниками, а также профильными турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела россиянина на Родину», – сообщили в генконсульстве.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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